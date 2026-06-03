Il CISOM di Gela : il gruppo sfila alla Festa della Repubblica

La partecipazione alle celebrazioni del 2 giugno rappresenta un momento simbolico, ma anche il riconoscimento concreto dell’impegno, della dedizione e del servizio svolto in favore della comunità.

Gela. Un importante riconoscimento istituzionale per il gruppo CISOM di Gela che il 2 giugno ha preso parte alla celebrazione provinciale della Festa della Repubblica, sfilando insieme alle realtà impegnate nella sicurezza, nel volontariato e nella protezione civile.L’invito ricevuto rappresenta un significativo attestato di stima da parte della Prefettura di Caltanissetta, a conferma del ruolo sempre più centrale che il gruppo ricopre nel territorio e all’interno della rete della Protezione Civile.Nato appena tre anni fa, il gruppo gelese ha registrato una crescita costante, arrivando oggi a contare 54 volontari attivi, tra professionisti sanitari e operatori specializzati, impegnati quotidianamente nel supporto alle persone fragili, ai malati e alle famiglie in difficoltà.

La partecipazione alle celebrazioni del 2 giugno rappresenta dunque non solo un momento simbolico, ma anche il riconoscimento concreto dell’impegno, della dedizione e del servizio svolto in favore della comunità.