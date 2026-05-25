“Pensatori siciliani del XVII secolo” , Giuseppe Felici presenta il suo nuovo libro
Durante la lettura di alcuni capitoli del libro sono previsti anche momenti di accompagnamento musicale
A cura di Maria Chiara Sciascia
25 maggio 2026 12:48
Butera. Il Comune di Butera promuove la presentazione del libro “Pensatori siciliani del XVII secolo” del prof. Giuseppe Felici, dedicato alle figure di Burgos, Carafa, Castiglione, Mirabella e Mugnos.
L’evento si terrà martedì 26 maggio 2026 alle ore 18.00 presso il Cine-Teatro “Don Giulio Scuvera”. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Zuccalà, interverranno la moderatrice Paola Sbirziola e la relatrice Stefania Purpura. Previsti anche momenti di lettura e accompagnamento musicale. Sarà presente l’editore Salvatore Sciascia.