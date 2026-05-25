“Pensatori siciliani del XVII secolo” , Giuseppe Felici presenta il suo nuovo libro

Durante la lettura di alcuni capitoli del libro sono previsti anche momenti di accompagnamento musicale

Butera. Il Comune di Butera promuove la presentazione del libro “Pensatori siciliani del XVII secolo” del prof. Giuseppe Felici, dedicato alle figure di Burgos, Carafa, Castiglione, Mirabella e Mugnos.

L’evento si terrà martedì 26 maggio 2026 alle ore 18.00 presso il Cine-Teatro “Don Giulio Scuvera”. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Zuccalà, interverranno la moderatrice Paola Sbirziola e la relatrice Stefania Purpura. Previsti anche momenti di lettura e accompagnamento musicale. Sarà presente l’editore Salvatore Sciascia.