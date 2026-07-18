Serata di solidarietà nel ricordo di Walter di Liberto, il ricavato sostiene inclusione e ippoterapia

L'evento benefico per sostenere i progetti di inclusione, campus estivo e ippoterapia dedicati ai bambini e alle persone più fragili

Gela. Una serata all’insegna della solidarietà, della memoria e della speranza. Ieri sera il maneggio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Walter Di Liberto”, in contrada Balate a Gela, ha ospitato “Una Serata per Walter”, evento benefico dedicato al ricordo del giovane Walter Di Liberto, scomparso tragicamente nel gennaio 2026 in un incidente stradale. Walter aveva una grande passione per le moto, ma amava profondamente anche i cavalli. Proprio per questo, la sua famiglia ha deciso di trasformare il dolore in un progetto dando vita, appena quattro mesi fa, al maneggio e all’associazione che portano il suo nome.

Oggi la struttura ospita sette cavalli, di cui un solo maschio, diventati il cuore delle attività educative e terapeutiche promosse dall’associazione.

L’iniziativa nasce per sostenere i progetti sociali dell’associazione fondata dalla famiglia Di Liberto, che ha scelto di trasformare una perdita così dolorosa in un impegno concreto a favore dei più fragili. Tra le attività promosse figurano il campus estivo inclusivo dedicato ai bambini, percorsi di integrazione sociale e programmi di ippoterapia.

L’emozione ha accompagnato ogni momento della manifestazione, che ha rappresentato non solo un’occasione di raccolta fondi, ma anche un momento di condivisione e di ricordo di Walter, il cui sorriso continua a vivere attraverso i progetti che portano il suo nome.

L’intero ricavato dell’evento sarà destinato a finanziare le attività dell’associazione e a sostenere i progetti rivolti ai più piccoli e alle persone con fragilità. Presente anche il sindaco di Gela, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia Di Liberto e all’associazione, confermando il sostegno del Comune alle iniziative di carattere sociale e inclusivo . Il prossimo appuntamento è già stato fissato per il 16 agosto, una data particolarmente significativa: sarebbe stato il sedicesimo compleanno di Walter.