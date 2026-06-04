Sicurezza e prevenzione : parte la formazione per gli animatori del Grest

L’iniziativa si svolgerà lunedì 15 giugno 2025 alle ore 17:00 presso la Chiesa di Santa Lucia di Gela

Gela. Un’estate fatta di giochi, attività e condivisione può essere davvero serena solo quando sicurezza e responsabilità camminano insieme. Con questo obiettivo, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Gruppo Gela, promuove un importante percorso formativo dedicato agli animatori del Grest.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 15 giugno 2025 alle ore 17:00 presso la Chiesa di Santa Lucia di Gela e nasce con l’intento di fornire strumenti concreti e competenze fondamentali a coloro che, durante il periodo estivo, saranno punti di riferimento per bambini e ragazzi.

Durante l’incontro verranno affrontati temi essenziali come il primo soccorso, la prevenzione dei rischi, la gestione delle emergenze, la sicurezza negli ambienti educativi e il ruolo educativo dell’animatore, chiamato non solo a guidare, ma anche ad ascoltare, proteggere e responsabilizzare.

L’obiettivo è semplice ma fondamentale: creare momenti di divertimento, crescita e aggregazione in un contesto sicuro, consapevole e organizzato.

“Ogni animatore è un punto di riferimento. La sicurezza dei bambini e dei ragazzi è nelle nostre mani”: un messaggio che riassume lo spirito dell’iniziativa e il valore della formazione come strumento di prevenzione e servizio alla comunità.