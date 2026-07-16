Una serata per Walter: solidarietà e speranza nel suo ricordo

Un appuntamento che unisce memoria, solidarietà e speranza, nel segno di Walter e dei valori che il suo ricordo continua a trasmettere.

Gela. Venerdì 17 luglio, alle ore 20.30, il maneggio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Walter Di Liberto, in contrada Piano Vittoria a Gela, ospiterà “Una Serata per Walter”, evento benefico dedicato alla memoria del giovane Walter Di Liberto.



L’iniziativa nasce per sostenere i progetti sociali dell’associazione fondata dalla sua famiglia, che ha trasformato il dolore per la tragica scomparsa di Walter in un impegno concreto a favore dei più fragili. L’associazione promuove attività rivolte ai bambini, percorsi di inclusione e ippoterapia, con l’obiettivo di diffondere valori di solidarietà e condivisione.La serata proporrà spettacoli dei bambini del campus estivo, esibizioni di danza, musica e intrattenimento, seguiti da un buffet solidale. L’intero ricavato sarà destinato ai progetti dell’associazione. Anche il Comune di Gela ha aderito all’iniziativa, confermando il proprio sostegno.



La partecipazione prevede una quota di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre l’ingresso sarà gratuito per i più piccoli. La prenotazione è obbligatoria.



