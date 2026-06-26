Il “nostro” Giovanni Indovina iscritto all’Ordine dei Giornalisti

Da oggi, la sua ammissione all’Ordine è diventata effettiva, sancendo il suo ingresso nella categoria professionale.

Gela. Il nostro collega Giovanni Indovina ha ufficialmente completato il percorso previsto per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti. Da oggi, la sua ammissione è diventata effettiva, segnando un importante traguardo nel suo percorso professionale.



Un riconoscimento che premia la passione, la dedizione e il lavoro svolto negli anni all’interno della nostra redazione, dove Giovanni si è distinto soprattutto nel settore sportivo. Fondamentale, nel suo percorso di crescita giornalistica, è stato il contributo del collega Fabrizio Parisi, che lo ha accompagnato e formato fin dai primi passi nel mondo dell’informazione sportiva. Insieme hanno dato vita alle puntate di Bar Sport e curato con professionalità l’inserto dedicato allo sport all’interno del TG del sabato, diventando un punto di riferimento per gli appassionati.



A Giovanni vanno le congratulazioni di tutta la redazione, con l’augurio di continuare a raccontare lo sport e il territorio con la stessa passione, competenza ed entusiasmo che hanno contraddistinto il suo percorso fino a oggi.