Quotidiano di Gela

Il “nostro” Giovanni Indovina iscritto all’Ordine dei Giornalisti

Da oggi, la sua ammissione all’Ordine è diventata effettiva, sancendo il suo ingresso nella categoria professionale.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
26 giugno 2026 18:26
Il “nostro” Giovanni Indovina iscritto all’Ordine dei Giornalisti -
Attualità
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Gela. Il nostro collega Giovanni Indovina ha ufficialmente completato il percorso previsto per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti. Da oggi, la sua ammissione è diventata effettiva, segnando un importante traguardo nel suo percorso professionale.

Un riconoscimento che premia la passione, la dedizione e il lavoro svolto negli anni all’interno della nostra redazione, dove Giovanni si è distinto soprattutto nel settore sportivo. Fondamentale, nel suo percorso di crescita giornalistica, è stato il contributo del collega Fabrizio Parisi, che lo ha accompagnato e formato fin dai primi passi nel mondo dell’informazione sportiva. Insieme hanno dato vita alle puntate di Bar Sport e curato con professionalità l’inserto dedicato allo sport all’interno del TG del sabato, diventando un punto di riferimento per gli appassionati.

A Giovanni vanno le congratulazioni di tutta la redazione, con l’augurio di continuare a raccontare lo sport e il territorio con la stessa passione, competenza ed entusiasmo che hanno contraddistinto il suo percorso fino a oggi.

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