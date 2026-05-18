Weekend da incorniciare a Ragusa e Spadafora: pioggia di medaglie per l’Acrobatic Group Gela

Ancora medaglie e grandi soddisfazioni per l’Asd Acrobatic Group di Gela, protagonista di un intenso weekend agonistico

Gela. Ancora medaglie e grandi soddisfazioni per l’Asd Acrobatic Group di Gela, protagonista di un intenso weekend agonistico nei campi gara di Ragusa e Spadafora. La società gelese continua a collezionare risultati prestigiosi nella ginnastica artistica, confermando una stagione sportiva da incorniciare.

Gara dopo gara, le ginnaste hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra, conquistando podi importanti e portando in alto il nome di Gela nelle competizioni regionali. Un percorso costruito con sacrifici quotidiani, allenamenti intensi e tanta passione, elementi che hanno permesso alle atlete di trasformare gli obiettivi in risultati concreti. Grande soddisfazione è stata espressa dai tecnici Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina, orgogliosi dei traguardi raggiunti dalle proprie ginnaste nel corso di una stagione ricca di emozioni.

Ottimi i piazzamenti ottenuti nelle diverse categorie.

Nel livello LA Avanzato, seconda fascia, è arrivato il secondo posto di Emily Consiglio, il quarto di Beatrice Izzia e il sesto di Maria Vittoria Spadaro. Nella terza fascia spicca il primo posto di Paola Condorelli, accompagnato dal terzo posto di Celeste Sciacca, dal quinto di Carol Giannone e dal sesto di Giorgia Cavallo.Buoni risultati anche nel LA Base, dove nella prima fascia, su 24 ginnaste partecipanti, Diana Torregrossa ha chiuso al quarto posto, seguita dal nono posto di Cloe Pistritto e dal tredicesimo di Giulia Di Dio.Successi importanti anche nel livello LD Base, quarta fascia, con il primo posto conquistato da Giulia Pausata. Nella categoria Senior 2 è arrivata un’altra vittoria grazie a Lara Flores.Positive anche le prove nella categoria Junior 1, con Roberta Di Forte sesta, Giulia Federico settima e Sofia Li Pomi ottava.

Una stagione ricca di risultati che conferma la crescita dell’Asd Acrobatic Group e il grande lavoro svolto quotidianamente da tecnici e atlete, sempre più protagonisti nel panorama regionale della ginnastica artistica.

LA Avanzato

2^ fascia

2ª Emily consiglio

4ªBeatrice Izzia

6ª Maria Vittoria spadaro

3^fascia

1ª Paola Condorelli

3ª celeste Sciacca

5ª Carol Giannone

6ª giorgia cavallo

LA base (su 24 ginnaste )

1^ fascia

4ª Diana Torregrossa

9ª Cloe Pistritto

13ª Giulia di Dio

LD base

4^ fascia

1ª Giulia Pausata

Senior 2

1ª Lara Flores

Junior 1

6ª Roberta di forte

7ª Giulia Federico

8ª Sofia li pomi