Weekend da incorniciare a Ragusa e Spadafora: pioggia di medaglie per l’Acrobatic Group Gela
Ancora medaglie e grandi soddisfazioni per l’Asd Acrobatic Group di Gela, protagonista di un intenso weekend agonistico
Gela. Ancora medaglie e grandi soddisfazioni per l’Asd Acrobatic Group di Gela, protagonista di un intenso weekend agonistico nei campi gara di Ragusa e Spadafora. La società gelese continua a collezionare risultati prestigiosi nella ginnastica artistica, confermando una stagione sportiva da incorniciare.
Gara dopo gara, le ginnaste hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra, conquistando podi importanti e portando in alto il nome di Gela nelle competizioni regionali. Un percorso costruito con sacrifici quotidiani, allenamenti intensi e tanta passione, elementi che hanno permesso alle atlete di trasformare gli obiettivi in risultati concreti. Grande soddisfazione è stata espressa dai tecnici Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina, orgogliosi dei traguardi raggiunti dalle proprie ginnaste nel corso di una stagione ricca di emozioni.
Ottimi i piazzamenti ottenuti nelle diverse categorie.
Nel livello LA Avanzato, seconda fascia, è arrivato il secondo posto di Emily Consiglio, il quarto di Beatrice Izzia e il sesto di Maria Vittoria Spadaro. Nella terza fascia spicca il primo posto di Paola Condorelli, accompagnato dal terzo posto di Celeste Sciacca, dal quinto di Carol Giannone e dal sesto di Giorgia Cavallo.Buoni risultati anche nel LA Base, dove nella prima fascia, su 24 ginnaste partecipanti, Diana Torregrossa ha chiuso al quarto posto, seguita dal nono posto di Cloe Pistritto e dal tredicesimo di Giulia Di Dio.Successi importanti anche nel livello LD Base, quarta fascia, con il primo posto conquistato da Giulia Pausata. Nella categoria Senior 2 è arrivata un’altra vittoria grazie a Lara Flores.Positive anche le prove nella categoria Junior 1, con Roberta Di Forte sesta, Giulia Federico settima e Sofia Li Pomi ottava.
Una stagione ricca di risultati che conferma la crescita dell’Asd Acrobatic Group e il grande lavoro svolto quotidianamente da tecnici e atlete, sempre più protagonisti nel panorama regionale della ginnastica artistica.
LA Avanzato
2^ fascia
2ª Emily consiglio
4ªBeatrice Izzia
6ª Maria Vittoria spadaro
3^fascia
1ª Paola Condorelli
3ª celeste Sciacca
5ª Carol Giannone
6ª giorgia cavallo
LA base (su 24 ginnaste )
1^ fascia
4ª Diana Torregrossa
9ª Cloe Pistritto
13ª Giulia di Dio
LD base
4^ fascia
1ª Giulia Pausata
Senior 2
1ª Lara Flores
Junior 1
6ª Roberta di forte
7ª Giulia Federico
8ª Sofia li pomi