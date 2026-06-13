Butera celebra le eccellenze del territorio con “Sapori e profumi della nostra terra”
Degustazioni, musica e tradizioni popolari. A Butera torna ‘Sapori e Profumi della Nostra Terra’: due weekend in Piazza Dante tra prodotti tipici, Pasta co’ Meli, spettacoli folkloristici e concerti dal vivo.”
Butera. Torna a Butera uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati alle tradizioni, ai prodotti tipici e alla valorizzazione del territorio. “Sapori e Profumi della Nostra Terra” animerà Piazza Dante con un ricco programma di degustazioni, spettacoli folkloristici e musica dal vivo, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire i sapori autentici della gastronomia locale.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Butera con il sostegno dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, punta a mettere in vetrina le eccellenze agroalimentari del territorio, dai formaggi ai salumi, dall’olio ai prodotti della tradizione contadina, senza dimenticare uno dei piatti simbolo della cucina buterese: la celebre “Pasta co’ Meli”, protagonista delle degustazioni previste durante la manifestazione.
Il programma prenderà il via oggi pomeriggio alle 18 in Piazza Dante con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand degustativi per poi dare spazio alle tradizioni popolari con lo spettacolo itinerante del gruppo folkloristico “La Lanterna”, che attraverserà il centro cittadino coinvolgendo residenti e visitatori.
Domani sempre in Piazza Dante, gli stand riapriranno alle ore 18. A partire dalle 21 sarà la musica a fare da protagonista con l’esibizione live della band “Retrò Ska”, formazione che proporrà un repertorio coinvolgente tra ritmi ska, sonorità vintage e intrattenimento per tutte le età.
Il secondo fine settimana della manifestazione prenderà il via sabato 20 giugno con la riapertura degli stand alle ore 18. Alle 21 salirà sul palco la “Seconda Luna”, tribute band dedicata a Cesare Cremonini, pronta a ripercorrere i più grandi successi dell’artista bolognese.
Gran finale domenica 21 giugno con l’ultima serata dedicata alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali.
L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale per Butera, valorizzando le produzioni tipiche, le tradizioni gastronomiche e l’identità di una comunità che continua a investire nella riscoperta delle proprie radici. Un appuntamento che unisce gusto, spettacolo e socialità, trasformando il cuore della città in una grande vetrina delle eccellenze del territorio.
Per facilitare l’afflusso dei visitatori sarà attivo un servizio di navetta gratuita con collegamenti da Piazza Europa, Piazza Sicilia e Piazza Dante.