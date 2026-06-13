Butera celebra le eccellenze del territorio con “Sapori e profumi della nostra terra”

Degustazioni, musica e tradizioni popolari. A Butera torna ‘Sapori e Profumi della Nostra Terra’: due weekend in Piazza Dante tra prodotti tipici, Pasta co’ Meli, spettacoli folkloristici e concerti dal vivo.”

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