Liste d’attesa infinite all’Aias: “Aspettiamo dal 2024”

Tra richieste inevase, famiglie in attesa di risposte e risorse che non arrivano, cresce la protesta. Dalla struttura parte un appello alle istituzioni provinciali e regionali.

Gela. Aspettano da mesi, in alcuni casi da oltre un anno. C’è chi continua a telefonare, chi aspetta una chiamata che non arriva e chi, nel frattempo, vede aggravarsi situazioni già delicate. Attorno alle liste d’attesa dell’Aias di Gela cresce la protesta delle famiglie che denunciano ritardi e chiedono risposte concrete.

Secondo quanto raccolto, numerosi utenti inseriti nelle liste attenderebbero ancora di essere richiamati dalla struttura nonostante le richieste presentate nel 2024. Una situazione che sta generando frustrazione e preoccupazione, soprattutto tra chi necessita di percorsi terapeutici continuativi.

Dalla direzione dell’Aias, però, arriva una denuncia altrettanto forte. Il direttore della struttura punta il dito contro risorse economiche che, pur essendo disponibili, risulterebbero ancora bloccate.Da qui l’appello rivolto alle istituzioni.

“Chiediamo attenzione concreta da parte della Regione e della Provincia perché dietro questi numeri ci sono persone, famiglie e percorsi terapeutici che non possono più aspettare”, sarebbe il messaggio lanciato dalla struttura.

Intanto, però, le famiglie continuano ad attendere. Mentre le istituzioni vengono chiamate in causa, resta una realtà difficile da ignorare: per molte persone il tempo dell’attesa è già diventato troppo lungo.