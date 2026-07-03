Maturità 2026, una pioggia di 100 e lode in tutti gli istituti della città

Un traguardo che premia anni di studio, impegno e determinazione e che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica.

Gela. Una maturità all’insegna dell’eccellenza quella appena conclusa, con numerosi studenti che hanno raggiunto il massimo risultato conseguendo il prestigioso voto di 100/100 e lode. Un traguardo che premia anni di studio, impegno e determinazione e che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica.



Tra i diplomati dell’indirizzo Elettronica dell’Istituto Tecnico “E. Majorana”, spicca Francesco Caci, 18 anni, della classe 5ª C, che ha concluso il proprio percorso con 100 e lode. Francesco ha già le idee chiare sul proprio futuro: proseguirà gli studi universitari iscrivendosi a Ingegneria Civile, con l’obiettivo di trasformare la propria passione per le discipline tecnico-scientifiche in una professione.



Risultati eccellenti anche al Liceo Classico, dove ben cinque studenti hanno conquistato il massimo dei voti. La 5ª A festeggia Giorgia Bennici, Sofia Panebianco e Gabriele Milano, tutti diplomati con 100 e lode, mentre Luigi Zagarini e Salvatore Maria Antonuccio hanno concluso gli esami con 100/100.



Grande soddisfazione anche al Liceo Scientifico, dove Aurora Terlati ha ottenuto 100 e lode, confermando un percorso scolastico di assoluto livello.



Tra le eccellenze figura inoltre Gioia Maria Famà, diplomata al Liceo delle Scienze Umane con 100 e lode, risultato che testimonia costanza, dedizione e preparazione.



A tutti i neo diplomati vanno i complimenti per il prestigioso traguardo raggiunto e l’augurio di affrontare con entusiasmo e determinazione il nuovo capitolo della loro vita, tra università, formazione e futuro professionale.