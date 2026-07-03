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Maturità 2026, una pioggia di 100 e lode in tutti gli istituti della città

Un traguardo che premia anni di studio, impegno e determinazione e che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
03 luglio 2026 10:05
Maturità 2026, una pioggia di 100 e lode in tutti gli istituti della città -
Attualità
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Gela. Una maturità all’insegna dell’eccellenza quella appena conclusa, con numerosi studenti che hanno raggiunto il massimo risultato conseguendo il prestigioso voto di 100/100 e lode. Un traguardo che premia anni di studio, impegno e determinazione e che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica.

Tra i diplomati dell’indirizzo Elettronica dell’Istituto Tecnico “E. Majorana”, spicca Francesco Caci, 18 anni, della classe 5ª C, che ha concluso il proprio percorso con 100 e lode. Francesco ha già le idee chiare sul proprio futuro: proseguirà gli studi universitari iscrivendosi a Ingegneria Civile, con l’obiettivo di trasformare la propria passione per le discipline tecnico-scientifiche in una professione.

Risultati eccellenti anche al Liceo Classico, dove ben cinque studenti hanno conquistato il massimo dei voti. La 5ª A festeggia Giorgia Bennici, Sofia Panebianco e Gabriele Milano, tutti diplomati con 100 e lode, mentre Luigi Zagarini e Salvatore Maria Antonuccio hanno concluso gli esami con 100/100.

Grande soddisfazione anche al Liceo Scientifico, dove Aurora Terlati ha ottenuto 100 e lode, confermando un percorso scolastico di assoluto livello.

Tra le eccellenze figura inoltre Gioia Maria Famà, diplomata al Liceo delle Scienze Umane con 100 e lode, risultato che testimonia costanza, dedizione e preparazione.

A tutti i neo diplomati vanno i complimenti per il prestigioso traguardo raggiunto e l’augurio di affrontare con entusiasmo e determinazione il nuovo capitolo della loro vita, tra università, formazione e futuro professionale.

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