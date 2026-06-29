Il nostro Jerry Italia sul podio del “Premio cronisti 2026”

Il responsabile di redazione Jerry Italia ha conquistato il terzo posto al prestigioso Premio Cronisti, organizzato dal Gruppo Cronisti Siciliani, Assostampa e Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Premiato il suo reportage dedicato al riscatto delle perifer

Gela. Un riconoscimento che premia il giornalismo di strada, quello fatto di ascolto, presenza e attenzione verso chi troppo spesso rimane invisibile. Il giornalista Jerry Italia, membro della nostra redazione, ha conquistato il terzo posto al prestigioso Premio Cronisti, organizzato dal Gruppo Cronisti Siciliani insieme ad Assostampa Sicilia e all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Il reportage premiato si è distinto nella sezione del bando dedicata al tema “Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città: la marginalità che diventa motore di cambiamento”, valorizzando un lavoro giornalistico capace di raccontare realtà difficili ma ricche di speranza, dove il desiderio di rinascita diventa protagonista.

«Raccontare le storie è il sale di questo lavoro», ha dichiarato Jerry Italia dopo la premiazione. «Raccontare gli ultimi, dare voce alle periferie, illuminare storie spesso invisibili è stata da sempre la mia missione professionale. Ecco perché questo riconoscimento ha per me un valore speciale, ancora di più perché arriva dalla valutazione di una giuria composta da colleghi, a cui va tutta la mia gratitudine.»

Parole che raccontano il senso più autentico di una professione vissuta con passione e responsabilità. «Questo premio – ha aggiunto – è un’ulteriore spinta a continuare a fare quello che amo: stare in strada, ascoltare, incontrare persone e raccontare realtà dove spesso si nascondono le storie più autentiche. Perché è proprio lì, nelle periferie, che tante volte nasce la voglia di cambiamento.»

Nel corso della cerimonia è stato inoltre riconosciuto il lavoro svolto da Jerry Italia nel raccontare quanto accaduto a Niscemi nel delicato periodo successivo alla frana, un impegno giornalistico che ha documentato le difficoltà del territorio e la capacità della comunità di reagire.

Jerry Italia collabora con la Repubblica, Antenna Sicilia e Telecolor, ed è responsabile della redazione di TeleGela, realtà nelle quali continua a distinguersi per un’informazione attenta ai temi sociali e alle storie delle comunità locali.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 26 giugno, alle ore 19, presso il Glam Hotel di Mondello, ed è stata condotta dai giornalisti Riccardo Arena e Giovanna Cirino, alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo dell’informazione siciliana.

Per tutta la nostra redazione questo riconoscimento rappresenta motivo di orgoglio. Il premio ottenuto da Jerry Italia conferma il valore di un giornalismo che sceglie di stare accanto alle persone, raccontando con sensibilità e rigore le periferie, il disagio, ma soprattutto le opportunità di riscatto e di cambiamento che nascono ogni giorno nei territori.