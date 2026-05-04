Gymnastics club da applausi alla Fidda cup di Malta

21 ginnaste e un ricco medagliere. Ottimi risultati in tutte le categorie, grande lavoro dello staff e forte supporto delle famiglie. Trasferta arricchita anche da esperienze culturali e incontri istituzionali.

Gela. Prestazione di altissimo livello per la Gymnastics Club, protagonista assoluta alla prestigiosa Fidda Cup, andata in scena dall’1 al 3 maggio presso il Marsa Sport Complex, a Malta. Un appuntamento internazionale che ha riunito squadre provenienti da tutta Europa – tra cui Azerbaigian, Paesi Bassi e Spagna – trasformando la competizione in una vera celebrazione di talento, tecnica e confronto sportivo. La società gelese si è presentata con una delegazione di 21 ginnaste, capaci di distinguersi grazie a esercizi precisi, eleganti e competitivi. Il risultato è stato un medagliere ricco e significativo, che testimonia la qualità del lavoro svolto negli ultimi mesi e la crescita costante del gruppo.

A fare la differenza, oltre alla preparazione tecnica, è stato il forte spirito di squadra. Le atlete hanno potuto contare sul sostegno delle famiglie, presenti durante tutta la trasferta e fondamentali nel creare un clima positivo e motivante, soprattutto nei momenti più intensi della gara.

Non solo sport: la permanenza a Malta si è trasformata anche in un’esperienza culturale. Il gruppo ha visitato alcune delle attrazioni più suggestive dell’isola, tra cui l’Acquario Nazionale di Malta vivendo momenti di condivisione e scoperta che hanno arricchito ulteriormente il viaggio.

Tra gli episodi più significativi, l’incontro istituzionale con il sindaco di St. Julian’s, Guido Dalli, che ha accolto la delegazione con un gesto simbolico di ospitalità, donando gadget rappresentativi dell’isola. Uno scambio ricambiato dal direttore sportivo della società, in un clima di amicizia e collaborazione internazionale.

Importante anche il contributo istituzionale italiano: il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, ha voluto omaggiare l’evento con un dono simbolico, rafforzando il legame culturale tra le due realtà.

Le ginnaste dell’ASD Gymnastics Club hanno ottenuto risultati di grande rilievo nelle diverse categorie. Un bottino che conferma la competitività della società anche su palcoscenici internazionali.

Fondamentale il contributo dei tecnici Maria Ester Greco, Alessandra Cascino, Giusy Renna e Jlenia Cosenza, insieme al direttore sportivo Valter Miccichè. Professionalità, dedizione e organizzazione sono stati elementi chiave per il successo della trasferta.