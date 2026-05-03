Medico sempre impegnato verso i pazienti, morto il dottor Cordalonga

Tanti colleghi e tanti pazienti hanno accolto con dolore la notizia

Gela. Medico stimato e molto conosciuto anche per la guida del reparto di otorino dell'ospedale "Vittorio Emanuele". È deceduto il medico settantatreenne Saverio Cordalonga. Tanti colleghi e tanti pazienti hanno accolto con dolore la notizia della dipartita di un professionista sempre impegnato e con piglio sempre volto a chi aveva bisogno di cure.