Quotidiano di Gela

Medico sempre impegnato verso i pazienti, morto il dottor Cordalonga

Tanti colleghi e tanti pazienti hanno accolto con dolore la notizia

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2026 12:02
Medico sempre impegnato verso i pazienti, morto il dottor Cordalonga - Il dottor Saverio Cordalonga
Il dottor Saverio Cordalonga
Gela
Attualità
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Gela. Medico stimato e molto conosciuto anche per la guida del reparto di otorino dell'ospedale "Vittorio Emanuele". È deceduto il medico settantatreenne Saverio Cordalonga. Tanti colleghi e tanti pazienti hanno accolto con dolore la notizia della dipartita di un professionista sempre impegnato e con piglio sempre volto a chi aveva bisogno di cure.

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