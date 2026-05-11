L' Acrobatic Group conquista 13 medaglie ai campionati Silver tra Ragusa e Rosolini

La società gelese ha conquistato uno straordinario bottino di 13 medaglie su 15 atlete partecipanti: sette ori, quattro argenti e due bronzi nelle categorie LA3 ed LB3 base e avanzato.

Gela. Weekend da incorniciare per l’Acrobatic Group Gela, protagonista assoluta della seconda prova individuale del Campionato Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, andata in scena tra Ragusa e Rosolini. La società gelese ha conquistato uno straordinario bottino di 13 medaglie su 15 atlete partecipanti: sette ori, quattro argenti e due bronzi nelle categorie LA3 ed LB3 base e avanzato.

Un risultato che conferma la crescita costante del gruppo e il grande lavoro svolto quotidianamente in palestra dalle ginnaste e dallo staff tecnico composto da Marco Cuvato, Lorenzo Zisa, Marina Di Bartolo, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina. Una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, costruita con sacrificio, disciplina e passione. Le atlete dell’Acrobatic Group Gela hanno dimostrato grande preparazione tecnica e determinazione, riuscendo a distinguersi in pedana contro società provenienti da tutta la Sicilia. Le numerose medaglie conquistate rappresentano il premio per l’impegno portato avanti durante l’intero anno sportivo.

I podi :

LA3 avanzato

Prima fascia :

1ª Chiara D’arma

2ªMarta Famà

Terza fascia :

1ª Giulia Famà

Quarta fascia :

1ª Alice Palumbo

2ªCarlotta Lautorisi

Lb3 base

Prima fascia :

3ªGaia Conti

5ª Ariel Caiola

Seconda fascia :

1ªMaria Vittoria Pizzardi

6ª Charline caci

Terza fascia :

2ª Marta lo bartolo

Quarta fascia :

1ª Beatrice cartina

LB3 avanzato

Prima fascia :

3ª Ester Fraglica ( Equilibrium)

Junior 1

1ª Carlotta Emmanuello

2ª Erika Santoro

Senior1

2ª laura Adamo

La stagione agonistica, però, non è ancora conclusa. Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 maggio, ultimo impegno del primo semestre sportivo, prima di concentrarsi su uno degli eventi più attesi dalle famiglie e dagli appassionati: il tradizionale saggio-spettacolo di fine anno, in programma il 27 giugno a Gela.