L' Acrobatic Group conquista 13 medaglie ai campionati Silver tra Ragusa e Rosolini
La società gelese ha conquistato uno straordinario bottino di 13 medaglie su 15 atlete partecipanti: sette ori, quattro argenti e due bronzi nelle categorie LA3 ed LB3 base e avanzato.
Gela. Weekend da incorniciare per l’Acrobatic Group Gela, protagonista assoluta della seconda prova individuale del Campionato Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, andata in scena tra Ragusa e Rosolini. La società gelese ha conquistato uno straordinario bottino di 13 medaglie su 15 atlete partecipanti: sette ori, quattro argenti e due bronzi nelle categorie LA3 ed LB3 base e avanzato.
Un risultato che conferma la crescita costante del gruppo e il grande lavoro svolto quotidianamente in palestra dalle ginnaste e dallo staff tecnico composto da Marco Cuvato, Lorenzo Zisa, Marina Di Bartolo, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina. Una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, costruita con sacrificio, disciplina e passione. Le atlete dell’Acrobatic Group Gela hanno dimostrato grande preparazione tecnica e determinazione, riuscendo a distinguersi in pedana contro società provenienti da tutta la Sicilia. Le numerose medaglie conquistate rappresentano il premio per l’impegno portato avanti durante l’intero anno sportivo.
I podi :
LA3 avanzato
Prima fascia :
1ª Chiara D’arma
2ªMarta Famà
Terza fascia :
1ª Giulia Famà
Quarta fascia :
1ª Alice Palumbo
2ªCarlotta Lautorisi
Lb3 base
Prima fascia :
3ªGaia Conti
5ª Ariel Caiola
Seconda fascia :
1ªMaria Vittoria Pizzardi
6ª Charline caci
Terza fascia :
2ª Marta lo bartolo
Quarta fascia :
1ª Beatrice cartina
LB3 avanzato
Prima fascia :
3ª Ester Fraglica ( Equilibrium)
Junior 1
1ª Carlotta Emmanuello
2ª Erika Santoro
Senior1
2ª laura Adamo
La stagione agonistica, però, non è ancora conclusa. Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 maggio, ultimo impegno del primo semestre sportivo, prima di concentrarsi su uno degli eventi più attesi dalle famiglie e dagli appassionati: il tradizionale saggio-spettacolo di fine anno, in programma il 27 giugno a Gela.