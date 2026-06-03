Gela celebra il proprio patrimonio con “Le vie della bellezza”

Attraverso pannelli informativi e QR Code, cittadini e visitatori potranno scoprire in modo innovativo alcuni dei siti più importanti della città, promuovendo cultura, turismo e identità territoriale.

Gela. Grazie all’installazione di pannelli informativi turistici consultabili anche tramite QR Code, cittadini, studenti, visitatori e turisti avranno da oggi la possibilità di approfondire storia, curiosità e valore culturale dei principali siti archeologici gelesi in modo immediato e innovativo.Questa mattina si è svolta l’inaugurazione de “Le Vie della Bellezza”, il progetto nato con l’obiettivo di rendere più accessibili alcuni dei luoghi simbolo della città. Un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale di Gela attraverso nuovi strumenti di fruizione turistica e digitale.Protagonisti del percorso sono alcuni tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio cittadino: Orto Fontanelle, importante area urbana di età greca; Orto Pasqualello; il Museo dei Relitti Greci e dell’Emporio di Bosco Littorio; l’area archeologica di via Di Bartolo con le sue tombe di età arcaica; e infine i Bagni Greci di via Europa, straordinaria testimonianza dell’antica civiltà che ha reso Gela uno dei centri più importanti della Sicilia mediterranea.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una visione moderna della promozione territoriale, nella quale tecnologia e cultura si incontrano per costruire nuove forme di conoscenza e partecipazione. Rendere il patrimonio facilmente fruibile significa infatti non soltanto conservare la memoria storica, ma trasformarla in uno strumento concreto di crescita culturale, sociale ed economica. L’inaugurazione di oggi assume quindi un significato che va oltre la semplice presentazione di nuovi pannelli informativi: diventa un invito a riscoprire Gela attraverso i suoi luoghi identitari, valorizzando un patrimonio spesso poco conosciuto ma di straordinaria importanza storica.

Alla realizzazione dei pannelli , in collaborazioe con il Comune di Gela ,hanno partecipato anche la Fidapa, sezione di Gela e l’isituto comprensivo Romagnoli -Solito