"Custodi del Creato”, gli scout ripuliscono la spiaggia di Macchitella

Accanto agli esploratori e alle guide saranno presenti anche i bambini del Branco "Fiore Rosso", coinvolti in questa esperienza affinché possano scoprire fin da piccoli il valore della cura del Creato e l'importanza dei piccoli gesti quotidiani .

Condividi