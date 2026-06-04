"Custodi del Creato”, gli scout ripuliscono la spiaggia di Macchitella
Accanto agli esploratori e alle guide saranno presenti anche i bambini del Branco "Fiore Rosso", coinvolti in questa esperienza affinché possano scoprire fin da piccoli il valore della cura del Creato e l'importanza dei piccoli gesti quotidiani .
Gela. Sabato 6 giugno la spiaggia della Rotonda Est di Macchitella ospiterà l’iniziativa ecologica promossa dagli scout AGESCI Gela 3, momento conclusivo del progetto “Custodi del Creato”. Dalle 8:30 alle 12 ragazzi, bambini, famiglie e cittadini saranno impegnati in attività di sensibilizzazione ambientale e raccolta dei rifiuti. L’iniziativa nasce da un percorso educativo dedicato alla tutela dell’ambiente, del mare e del territorio, con l’obiettivo di promuovere cittadinanza attiva e rispetto della natura. Alla giornata prenderanno parte anche associazioni e rappresentanti del quartiere, per un impegno condiviso a favore del territorio.