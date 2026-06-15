“Sapori e profumi della nostre terra”, succeso a Butera per il primo weekend della sagra

Grande successo a Butera per il primo weekend della sagra “Sapori e profumi della nostra terra" che apre ufficialmente la stagione estiva nel paese limitrofo che sta già registrando il boom di turisti.

Butera. Grande successo a Butera per l’inaugurazione di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati alle tradizioni, ai prodotti tipici e alla valorizzazione del territorio. La sagra “Sapori e Profumi della Nostra Terra” in Piazza Dante è stata una scommessa vinta per l’amministrazine già dalle prime ore di sabato grazie al ricco programma di degustazioni, spettacoli folkloristici e musica dal vivo, che ha offerto ai visitatori l’opportunità di riscoprire i sapori autentici della gastronomia locale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Butera con il sostegno dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, per due weekend punta a mettere in vetrina le eccellenze agroalimentari del territorio.

Dai formaggi ai salumi, dall’olio ai prodotti della tradizione contadina, senza dimenticare uno dei piatti simbolo della cucina buterese: la celebre “Pasta co’ Meli”, protagonista delle degustazioni previste durante la manifestazione.

Il secondo fine settimana della manifestazione prenderà il via sabato 20 giugno con la riapertura degli stand alle ore 18. Alle 21 salirà sul palco la “Seconda Luna”, tribute band dedicata a Cesare Cremonini, pronta a ripercorrere i più grandi successi dell’artista bolognese. Gran finale domenica 21 giugno con l’ultima serata dedicata alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali.