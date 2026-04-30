Raccolti oltre 50 kg tra medicine e abiti: giovani volontari siciliani in missione in Burkina Faso

11 volontari hanno raggiunto il cuore dell' Africa con l’associazione Cuore Africa portando preghiera, aiuti concreti e i fondi per costruire un pozzo.

Gela. Dal 27 aprile, undici giovani volontari – tra cui quattro siciliani e Jolanda Abbate, conosciuta in città come Jolanda Vox per il suo lavoro di animatrice, hanno intrapreso un’esperienza intensa e significativa nel cuore dell’Africa, precisamente in Burkina Faso. Un viaggio che unisce spiritualità, solidarietà concreta e incontro tra culture diverse. L’iniziativa è promossa dall’associazione Cuore Africa, guidata dal pastore Corrado Salmè, da anni impegnato in progetti umanitari e missionari nel continente africano. Le giornate dei volontari sono scandite da momenti di preghiera continua, con attività spirituali che occupano gran parte del tempo, ma anche da azioni concrete di supporto alla popolazione locale. Il gruppo ha portato con sé oltre 50 kg di medicinali e abiti.

Importante anche il contributo economico raccolto prima della partenza: circa 1.000 euro frutto di donazioni, a cui si aggiungono ben 8.000 euro offerti da alcuni benefattori anonimi. Una somma che permetterà la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale: un ponte, simbolo tangibile di sviluppo per il territorio.

Tra i momenti più toccanti della missione, anche una storia personale che si intreccia con quella collettiva: durante il soggiorno sarà celebrato il matrimonio tra uno dei volontari e una giovane del posto, conosciuta proprio durante la missione dello scorso anno. Un’unione che rappresenta non solo un legame affettivo, ma anche l’incontro profondo tra due culture.

Un’esperienza che va oltre il semplice viaggio: per questi giovani si tratta di un percorso di crescita umana e spirituale, capace di lasciare un segno sia in chi parte sia in chi accoglie. Un esempio concreto di come la solidarietà possa trasformarsi in azione e costruire ponti, in tutti i sensi.