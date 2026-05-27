Butera celebra i “Pensatori siciliani del XVII secolo”

Una serata dedicata alla storia e alla cultura siciliana, con interventi istituzionali, riflessioni filosofiche, letture e musica dal vivo, che ha valorizzato il ruolo della Sicilia come crocevia di pensiero e civiltà.

Butera. Una serata intensa di cultura, memoria storica e riflessione filosofica quella che si è svolta ieri sera presso il Cine-Teatro “Don Giulio Scuvera” di Butera, in occasione della presentazione del volume “Pensatori siciliani del XVII secolo” del professor Giuseppe Felici. Nel volume l’autore approfondisce il pensiero e l’eredità culturale di cinque figure fondamentali del Seicento siciliano: Alessandro Burgos, Carlo Maria Carafa, Fulgenzio Castiglione, Vincenzo Mirabella e Filadelfo Mugnos. L’iniziativa, promossa dal Comune di Butera, ha richiamato un pubblico numeroso e attento, confermando il forte interesse verso la riscoperta del patrimonio culturale e intellettuale siciliano.

La moderazione è stata affidata alla dottoressa Paola Sbirziola, psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, che ha guidato il dialogo tra i relatori e il pubblico con sensibilità e partecipazione.

Nel corso della presentazione sono state proposte anche alcune letture affidate a Rebecca Giuliana e Maria Sbirziola, capaci di dare voce e intensità ai contenuti dell’opera, mentre l’accompagnamento musicale di Alessandro Felici e Francesco Palumbo ha contribuito a creare un’atmosfera elegante e coinvolgente.

La presenza dell’editore Salvatore Sciascia ha ulteriormente impreziosito l’evento, trasformando la serata in un momento di confronto culturale di alto profilo.