Calci e pugni in via Palazzi, rissa nei pressi dell'ospedale

Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia e i carabinieri, per sedare gli animi

Gela. Un tafferuglio ha coinvolto più persone, questa sera, in via Palazzi, praticamente davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia e i carabinieri, per sedare gli animi. I coinvolti sarebbero stati identificati. Non ci sarebbero feriti ma la concitazione di quei momenti non è passata inosservata. I coinvolti si sarebbero affrontati a calci e pugni.