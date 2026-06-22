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Calci e pugni in via Palazzi, rissa nei pressi dell'ospedale

Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia e i carabinieri, per sedare gli animi

A cura di Redazione Redazione
22 giugno 2026 23:10
Calci e pugni in via Palazzi, rissa nei pressi dell'ospedale -
Gela
Cronaca
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Gela. Un tafferuglio ha coinvolto più persone, questa sera, in via Palazzi, praticamente davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia e i carabinieri, per sedare gli animi. I coinvolti sarebbero stati identificati. Non ci sarebbero feriti ma la concitazione di quei momenti non è passata inosservata. I coinvolti si sarebbero affrontati a calci e pugni.

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