Maria SS. delle grazie, Gela si prepara alla grande festa

Celebrazioni, preghiere e antiche tradizioni preparano migliaia di fedeli al momento più atteso: la solenne processione del Simulacro in programma domani, 2 luglio.

Gela. È il giorno della vigilia della festa di Maria SS. delle Grazie, patrona spirituale e simbolo di profonda devozione per migliaia di gelesi. Dopo una settimana di celebrazioni che ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli, la città si raccoglie oggi in preghiera per prepararsi al momento più atteso dell’intero programma religioso.

Alle 19 è prevista la Celebrazione Eucaristica, cui seguiranno i Primi Vespri solenni della Madonna, presieduta da fr. Salvatore Zagone , ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sicilia. Al termine della funzione si svolgerà la tradizionale consegna del cero votivo , gesto simbolico con cui la comunità rinnova il proprio affidamento alla Vergine, e lo spettacolo pirotecnico nel piazzale della chiesa.

Tra i riti più sentiti continua quello dell’affidamento dei bambini alla Madonna delle Grazie. Decine di famiglie si sono ritrovate davanti al simulacro per presentare i propri figli alla Vergine, in una tradizione tramandata da generazioni. Sono già oltre 350 i bambini affidati alla Madonna e il numero è destinato a crescere nelle prossime ore.

Tanti i fedeli che tornano in città proprio in occasione della festa mariana.

La vigilia rappresenta l’ultimo momento di raccoglimento prima del culmine dei festeggiamenti. Domani le celebrazioni inizieranno alle 6 del mattino con la prima Santa Messa. Seguiranno le altre alle h7:00, alle h8:00 e alle h9:30. Alle h11:00 la celebrazione solenne sarà presieduta da fr. Salvatore Zagone , ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Scilia. Nel pomeriggio, riflettori puntati sulla tradizionale processione del Simulacro di Maria SS. delle Grazie, che attraverserà le principali vie cittadine accompagnata dalle autorità civili e militari, dalle confraternite, dai gruppi ecclesiali, dalla banda musicale e da migliaia di fedeli.

I residenti di via Bonanno e via Stoppani in occasione del passaggio del simulacro hanno adornato i propri balconi con mini-mandala realizzati all'uncinetto dalle donne casalinghe del quartiere e dalle ricamatrici di San Sebastiano.