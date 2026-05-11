Pizza e cannoli: il gusto dell’ Erasmus alla Quasimodo

Tra pizza e cannoli, i ragazzi hanno condiviso culture, amicizia e integrazione trasformando la tavola in un’esperienza di scambio e inclusione.

Gela. All’istituto Istituto Quasimodo l’Erasmus si impara anche a tavola. Tra farina, ricotta e tradizioni siciliane, studenti italiani e ospiti provenienti da diversi Paesi europei hanno vissuto un’esperienza culturale che è passata soprattutto “dalla pancia e dalla tavola”, trasformando la cucina in uno straordinario strumento di integrazione.

Nel corso delle attività del progetto Erasmus+, i ragazzi si sono cimentati nella preparazione di alcuni dei simboli più rappresentativi della gastronomia locale: dalla pizza artigianale ai celebri cannoli siciliani. Un laboratorio pratico e conviviale che ha unito lingue, culture e sapori, creando momenti di autentica condivisione.

Guidati dai docenti e da esperti del territorio, gli studenti hanno imparato le tecniche tradizionali di lavorazione dell’impasto, la preparazione della crema di ricotta e l’importanza delle materie prime locali. Non è mancato il confronto tra le diverse tradizioni culinarie europee: ogni delegazione ha raccontato usanze e piatti tipici del proprio Paese, dando vita a un vero scambio interculturale.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di un semplice laboratorio gastronomico. Attraverso il cibo, infatti, i giovani hanno potuto conoscersi meglio, superare barriere linguistiche e costruire nuove amicizie. La tavola si è trasformata così in un luogo di dialogo, inclusione e crescita personale, valori centrali dello spirito Erasmus.

Tra sorrisi, mani infarinate e degustazioni finali, l’esperienza all’istituto Quasimodo ha confermato ancora una volta come l’Erasmus non sia soltanto un progetto scolastico, ma un’opportunità concreta di apertura culturale e crescita umana. E in Sicilia, tutto questo non poteva che passare anche dalla buona tavola.