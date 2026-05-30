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Franco Lauria non c'è più, era una presenza fissa nella movida: è morto in ospedale

Era ben voluto da tutti quelli che frequentano o hanno frequentato le zone della movida e i locali del centro storico e non solo

A cura di Redazione Redazione
30 maggio 2026 10:56
Franco Lauria non c'è più, era una presenza fissa nella movida: è morto in ospedale - Franco Lauria
Franco Lauria
Gela
Attualità
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Gela. Era impossibile non fermarsi anche solo un istante ad ascoltarlo, durante le notti della movida cittadina. Franco Lauria era conosciuto da tutti, giovani e meno giovani. E' deceduto in ospedale. Sempre presente con la sua verve e con le poesie che spesso intonava in strada. Era ben voluto da tutti quelli che frequentano o hanno frequentato le zone della movida e i locali del centro storico e non solo. Se n'è andato in silenzio.

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