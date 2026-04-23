I Marinai d'Italia ricevuti alla capitaneria di porto, incontro con il comandante Curci

L’incontro ha rappresentato un’occasione significativa per consolidare i rapporti tra l’Anmi e l’Autorità Marittima, nel segno della collaborazione e della condivisione di valori legati al mare

Gela. Importante momento di incontro e dialogo istituzionale quello che ha visto protagonista il Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi), Cav. Orazio Sciascia, accompagnato dal neo eletto Consiglio Direttivo composto da Luigi Nicosia, Vincenzo Bonfante, Salvatore Ferlante, Rocco Liparoti, Emmanuello Ludovico e Giacomo Romano. La delegazione è stata ricevuta dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Daniele Curci, in un clima di grande cordialità e reciproca stima. L’incontro ha rappresentato un’occasione significativa per consolidare i rapporti tra l’Anmi e l’Autorità Marittima, nel segno della collaborazione e della condivisione di valori legati al mare. Nel corso della visita, il Presidente Sciascia ha sottolineato l’impegno costante dell’associazione nel mantenere vive le tradizioni marinare italiane, evidenziando il ruolo fondamentale dell’Anmi nella promozione della cultura del mare, dei suoi valori e dell’identità che da esso deriva. Ha inoltre ribadito la piena disponibilità dell’associazione a collaborare attivamente con le istituzioni, in particolare con la Capitaneria di Porto, per affrontare insieme le tematiche e le problematiche legate al mondo marittimo. Il Comandante Curci ha accolto con entusiasmo il nuovo Direttivo, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta dall’Anmi e garantendo la massima apertura a future iniziative condivise. A testimonianza della volontà di rafforzare ulteriormente il legame tra le due realtà, ha annunciato che nel pomeriggio della stessa giornata restituirà la visita presso il Gruppo Marinai d’Italia. L’incontro si inserisce in un percorso di rinnovata sinergia tra associazionismo e istituzioni, con l’obiettivo comune di valorizzare il patrimonio marittimo e sostenere le comunità legate al mare.