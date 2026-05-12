Carcere minorile e legalità: i giovani davanti alle scelte di vita

Attraverso testimonianze ed esperienze, studenti e relatori hanno riflettuto sul valore delle scelte, del recupero e del coraggio di cambiare.

Gela. L’incontro “Esistenze al bivio – Il coraggio di cambiare”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela, assume un valore educativo profondo: affrontare con gli studenti il tema del carcere minorile per aiutarli a comprendere la complessità della realtà completamente diversa da quella proposta dalle serie tv tanto in voga tra i giovani , sviluppare senso critico e riflettere sulle conseguenze delle proprie scelte.

Il confronto con figure istituzionali, giornalisti, esperti e operatori del settore ha permesso agli studenti di andare oltre stereotipi e semplificazioni. Il carcere minorile non deve essere visto soltanto come luogo di punizione, ma anche come spazio in cui tentare un recupero umano e sociale. Comprendere questo aspetto significa educare alla giustizia, ma anche all’empatia.

La presenza di professionisti che operano a stretto contatto con il mondo minorile ha offerto ai ragazzi una testimonianza autentica. Ancora più significativo è il collegamento con la scrittrice Raffaella Di Rosa, autrice del libro “Vite Minori”, che attraverso le storie raccontate restituisce umanità a giovani spesso giudicati solo per i loro errori.

Affrontare questi temi con gli adolescenti significa anche contrastare la cultura dell’indifferenza. Troppo spesso i giovani vengono bombardati da messaggi violenti sui social, da modelli basati sulla sopraffazione e dalla convinzione che il successo possa arrivare senza regole. Parlare di carcere minorile vuol dire invece mostrare le conseguenze reali di certe scelte, facendo comprendere che ogni azione ha un peso sulla propria vita e su quella degli altri.

Iniziative come quella dell’Istituto Verga dimostrano che educare non significa proteggere i ragazzi dalla realtà, ma accompagnarli nella comprensione del mondo. Solo attraverso il confronto, la cultura e l’ascolto si possono formare cittadini più consapevoli, capaci di distinguere tra giusto e sbagliato e, soprattutto, di avere il coraggio di scegliere la strada migliore per il proprio futuro.