Al Teatro Antidoto si apre la stagione con “Comu veni si cunta”

L’ingresso è previsto con un biglietto di 5 euro a persona

Gela. Prende il via stasera alle ore 21:30 la nuova stagione teatrale della Compagnia Antidoto al Teatro Antidoto di Macchitella.

Ad inaugurare il cartellone sarà lo spettacolo “Comu veni si cunta”, con il duo comico gelese formato da Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco, pronti a regalare al pubblico una serata all’insegna del divertimento, tra sketch, ironia e risate.

L’ingresso è previsto con un biglietto di 5 euro a persona, un’occasione per trascorrere una piacevole serata sostenendo il teatro e gli artisti del territorio.