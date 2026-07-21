Cabaret al Tanguera Village: martedì sera con “I Respinti” tra cena e risate

Sono disponibili soltanto 60 posti per la formula cena e spettacolo, con prenotazione obbligatoria.

Gela. Una serata all’insegna della comicità è in programma martedì 21 luglio al Tanguera Village di Gela. Sul palco del Tanguera Cabaret saliranno I Respinti, protagonisti di uno spettacolo che promette improvvisazione, ironia e risate.



La serata prenderà il via con la cena, prevista dalle 20:30, mentre lo spettacolo inizierà alle 22:00. Gli ospiti potranno scegliere tra diversi menù, con proposte di pesce, carne o pizza, oppure assistere esclusivamente al cabaret acquistando il biglietto d’ingresso.



Sono disponibili soltanto 60 posti per la formula cena e spettacolo, con prenotazione obbligatoria. L’evento è patrocinato dal main sponsor Verauto e si terrà al Tanguera Village di Gela.