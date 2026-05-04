Atletica Gela, doppio impegno tra Comiso e Milano: risultati e conferme

Un bilancio positivo che testimonia la crescita costante del gruppo, capace di farsi valere sia in ambito locale che su palcoscenici nazionali.

Gela. Prosegue senza sosta la stagione agonistica dell’Atletica Gela, protagonista nel fine settimana su due fronti: a livello regionale, con la gara di Comiso, e su quello nazionale, con la partecipazione alla storica corsa milanese.

Alla terza edizione della Comiso Race, valida per il circuito Sicily Bronze, la società gelese si è presentata con 11 atleti su circa 300 partecipanti. Grande conferma per Daniela Di Dio, ancora prima nella categoria SF50 dopo il successo ottenuto a Scoglitti. Ottima anche la prova di Salvo Tilaro, che conquista il terzo posto di categoria SM e un prestigioso 17° posto assoluto. Buone prestazioni anche per Antonino De Silvestre, Giuseppe Marino, Francesco Migliore, Giuseppe Antonuzzo e Carmelo Cafà, mentre spiccano i nuovi record personali sulla distanza dei 10 km per Alessandro Tona e Angelo Rinelli. A completare la squadra Francesco Alabiso e Luigi Morselli.

Contemporaneamente, altri atleti dell’Atletica Gela hanno preso parte alla 53ª edizione della StraMilano, andata in scena a Milano e caratterizzata da numeri imponenti, con circa 50.000 partecipanti. Sulla distanza della mezza maratona, si sono distinti Antonella Resciniti, autrice di un ottimo tempo, insieme a Lida Granvillano e a Francesco Cagnes, presenza costante nelle competizioni più importanti.

Archiviato un weekend ricco di soddisfazioni, l’Atletica Gela guarda già avanti: prossimo impegno a Niscemi per la terza prova del circuito Sicily Bronze, dove gli atleti gelesi cercheranno nuove conferme e altri risultati di rilievo.