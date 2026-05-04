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Atletica Gela, doppio impegno tra Comiso e Milano: risultati e conferme

Un bilancio positivo che testimonia la crescita costante del gruppo, capace di farsi valere sia in ambito locale che su palcoscenici nazionali.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
04 maggio 2026 12:02
Atletica Gela, doppio impegno tra Comiso e Milano: risultati e conferme -
Sport
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Gela. Prosegue senza sosta la stagione agonistica dell’Atletica Gela, protagonista nel fine settimana su due fronti: a livello regionale, con la gara di Comiso, e su quello nazionale, con la partecipazione alla storica corsa milanese.

Alla terza edizione della Comiso Race, valida per il circuito Sicily Bronze, la società gelese si è presentata con 11 atleti su circa 300 partecipanti. Grande conferma per Daniela Di Dio, ancora prima nella categoria SF50 dopo il successo ottenuto a Scoglitti. Ottima anche la prova di Salvo Tilaro, che conquista il terzo posto di categoria SM e un prestigioso 17° posto assoluto. Buone prestazioni anche per Antonino De Silvestre, Giuseppe Marino, Francesco Migliore, Giuseppe Antonuzzo e Carmelo Cafà, mentre spiccano i nuovi record personali sulla distanza dei 10 km per Alessandro Tona e Angelo Rinelli. A completare la squadra Francesco Alabiso e Luigi Morselli.

Contemporaneamente, altri atleti dell’Atletica Gela hanno preso parte alla 53ª edizione della StraMilano, andata in scena a Milano e caratterizzata da numeri imponenti, con circa 50.000 partecipanti. Sulla distanza della mezza maratona, si sono distinti Antonella Resciniti, autrice di un ottimo tempo, insieme a Lida Granvillano e a Francesco Cagnes, presenza costante nelle competizioni più importanti.

Archiviato un weekend ricco di soddisfazioni, l’Atletica Gela guarda già avanti: prossimo impegno a Niscemi per la terza prova del circuito Sicily Bronze, dove gli atleti gelesi cercheranno nuove conferme e altri risultati di rilievo.

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