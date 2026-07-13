Un giovane talento gelese sogna Mister Italia: Fortunato Giannone porta con orgoglio il nome di Gela

A Giannone Fortunato va l’augurio di vivere questa avventura con entusiasmo, continuando a rappresentare la città di Gela

Gela. Un giovane talento gelese sogna Mister Italia: a soli 17 anni, Fortunato Giannone, nato il 9 settembre 2008, rappresenta uno dei tanti giovani che, con impegno e determinazione, cercano di trasformare i propri sogni in realtà.

Studente del Liceo Scientifico Sportivo, Fortunato riesce a conciliare lo studio con la passione per il mondo della moda dimostrando che disciplina, sacrificio e costanza possono andare di pari passo con le ambizioni personali.

Oggi è tra i partecipanti al concorso Mister Italia, un’importante vetrina nazionale che offre ai giovani l’opportunità di mettersi in gioco, valorizzando non solo l’aspetto estetico, ma anche la personalità, il carattere e la capacità di rappresentare positivamente il proprio territorio.

Il sostegno della comunità può fare la differenza, perché dietro ogni giovane che prova a emergere ci sono dedizione, studio e tanta voglia di costruire il proprio futuro.

A Fortunato Giannone va l’augurio di vivere questa avventura con entusiasmo, continuando a rappresentare la città di Gela con educazione, passione e determinazione. Indipendentemente dal risultato finale, il coraggio di mettersi in gioco è già una vittoria e un esempio positivo per tanti ragazzi della sua generazione.