"Libri migranti", la lettura per l'integrazione e contro ogni forma di povertà educativa

Nei mesi di attività già svolti, il progetto ha coinvolto oltre 50 bambini, stimolando curiosità, autonomia di pensiero e partecipazione attiva

Gela. continua a prendere forma il progetto “Leggere per fare comunità”, promosso da Arci Nazionale e portato avanti sul territorio dal circolo “Le Nuvole”. Tra i momenti più significativi dell’iniziativa, che si sviluppa nell’arco di 12 mesi, spicca il laboratorio “Libri Migranti”, tenutosi al plesso scolastico “Antonietta Aldisio-Cappuccini”. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: promuovere la lettura ad alta voce come strumento di coesione sociale, integrazione e crescita culturale, con un’attenzione particolare al contrasto della povertà educativa. Nei mesi di attività già svolti, il progetto ha coinvolto oltre 50 bambini, stimolando curiosità, autonomia di pensiero e partecipazione attiva. In occasione di questo evento a Gela è arrivata una speciale selezione di libri proveniente dallo “Scaffale d’arte” del Palazzo delle Esposizioni di Roma, biblioteca specializzata in editoria internazionale per l’infanzia. Una vera e propria “valigia di storie” pensata per attraversare confini culturali e linguistici, come hanno spiegato Luciana Carfì (Arci "Le Nuvole") e il dirigente scolastico Gianfranco Mancu. A guidare il workshop saranno le atelieriste Michela Tonelli e Laura Scarlata, esperte nella progettazione di percorsi educativi.