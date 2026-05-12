Al "Majorana” un incontro sul passato e il futuro dell’energia con Eniscuola

L’incontro rappresenta anche un’importante occasione di orientamento per gli studenti, chiamati a confrontarsi con un settore in continua evoluzione e sempre più strategico a livello internazionale

Gela. Un viaggio attraverso la storia dell’energia italiana, dalla ricostruzione del dopoguerra fino alle sfide della transizione ecologica contemporanea. È questo il tema al centro dell’incontro informativo promosso da Eniscuola e ospitato dall’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Gela, dal titolo “L’Italia che riparte: dall’energia del dopoguerra alle sfide di oggi”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani una lettura consapevole dell’evoluzione energetica italiana, evidenziando come il settore abbia contribuito alla crescita economica e sociale del Paese nel secondo dopoguerra e come oggi sia chiamato a guidare il cambiamento verso modelli più sostenibili e responsabili.

Di grande rilievo gli interventi di Lucia Nardi e Luca Longo di Eniscuola, che hanno accompagnato gli studenti in un percorso tra storia industriale, innovazione tecnologica e transizione energetica. Attraverso immagini, testimonianze e approfondimenti, hanno affrontato temi legati all’evoluzione delle fonti energetiche, alla sostenibilità ambientale e alle nuove professioni legate all’energia del futuro.

L’incontro rappresenta anche un’importante occasione di orientamento per gli studenti, chiamati a confrontarsi con un settore in continua evoluzione e sempre più strategico a livello internazionale. La transizione energetica, infatti, richiede nuove competenze, professionalità specializzate e una cultura scientifica capace di coniugare progresso economico e tutela ambientale.

Con questa iniziativa, l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” conferma la propria attenzione verso tematiche di grande attualità e il proprio impegno nel promuovere attività formative in grado di preparare gli studenti alle sfide del futuro.