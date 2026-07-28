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Lavori "Solito", conclusa gara: ultime verifiche per l'affidamento dell'appalto

Non appena l'aggiudicazione sarà definitiva, si potranno delineare gli ultimi particolari per la firma del contratto

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
28 luglio 2026 19:11
Lavori "Solito", conclusa gara: ultime verifiche per l'affidamento dell'appalto -
Gela
Attualità
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Gela. E' stata conclusa la fase di gara per l'aggiudicazione dei lavori della scuola “Solito”, chiusa da anni causa cedimenti interni. Spetterà all'ufficio di committenza regionale, a livello provinciale, che ha coordinato l'iter di asegnazione dell'appalto, completare valutando tutti i requisiti dell'azienda che ha presentato l'offerta economicamente migliore. I fondi a copertura degli interventi ammontano a circa tre milioni di euro. Quello per la scuola “Solito”, a un certo punto, è sembrato un finanziamento destinato a finire contro il muro della burocrazia regionale e il dissesto comunale ha messo a forte rischio l'intera procedura. Gli uffici tecnici del settore comunale lavori pubblici, con l'assessore Luigi Di Dio, nonostante la mole di priorità da definire, principalmente per i cantieri Pnrr, sono riusciti a rimettere in sesto la voce “Solito”, istituto che manca anche negli equilibri sociali ed economici del quartiere di riferimento, a ridosso del cimitero monumentale. L'assessorato regionale all'energia sbloccò gli stanziamenti dalle compensazioni minerarie. Nel tempo, la chiusura ha generato una ricollocazione complessiva degli alunni e del corpo insegnanti e amministrativo della scuola. Non appena l'aggiudicazione sarà definitiva, si potranno delineare gli ultimi particolari per la firma del contratto.

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