Lavori "Solito", conclusa gara: ultime verifiche per l'affidamento dell'appalto

Non appena l'aggiudicazione sarà definitiva, si potranno delineare gli ultimi particolari per la firma del contratto

Gela. E' stata conclusa la fase di gara per l'aggiudicazione dei lavori della scuola “Solito”, chiusa da anni causa cedimenti interni. Spetterà all'ufficio di committenza regionale, a livello provinciale, che ha coordinato l'iter di asegnazione dell'appalto, completare valutando tutti i requisiti dell'azienda che ha presentato l'offerta economicamente migliore. I fondi a copertura degli interventi ammontano a circa tre milioni di euro. Quello per la scuola “Solito”, a un certo punto, è sembrato un finanziamento destinato a finire contro il muro della burocrazia regionale e il dissesto comunale ha messo a forte rischio l'intera procedura. Gli uffici tecnici del settore comunale lavori pubblici, con l'assessore Luigi Di Dio, nonostante la mole di priorità da definire, principalmente per i cantieri Pnrr, sono riusciti a rimettere in sesto la voce “Solito”, istituto che manca anche negli equilibri sociali ed economici del quartiere di riferimento, a ridosso del cimitero monumentale. L'assessorato regionale all'energia sbloccò gli stanziamenti dalle compensazioni minerarie. Nel tempo, la chiusura ha generato una ricollocazione complessiva degli alunni e del corpo insegnanti e amministrativo della scuola. Non appena l'aggiudicazione sarà definitiva, si potranno delineare gli ultimi particolari per la firma del contratto.