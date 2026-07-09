Questione morale e l'alternativa al governo Schifani, in città il tavolo progressista: si stringe per vertice

L'incontro in città, proposto da Di Stefano e poi ripreso dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, tra gli ispiratori del “modello Gela” del primo cittadino, e dai civici, potrebbe portare in città tutte le sigle del campo alternativo al centrodestra

Gela. Il tavolo regionale del fronte progressista stringe per l'incontro in città. Una proposta che nelle scorse settimane è stata lanciata dal sindaco Terenziano Di Stefano e che adesso pare essere stata accolta dai leader d'area. L'incontro dovrebbe tenersi tra due settimane. L'ipotesi è la data del 20 luglio. Chiaramente, l'arrivo dei leader progressisti in città rappresenterebbe un segnale in un territorio, quello della provincia di Caltanissetta, nell'ultimo anno scosso da inchieste giudiziarie (con forti affondi nel centrodestra) e questione morale, oltre al caso Timpazzo che pone pesanti dubbi sulla tenuta del sistema rifiuti impostato dal governo regionale. Il sindaco Di Stefano, che con i suoi civici si rivede nello sviluppo dell'alternativa al governo Schifani, si era detto disponibile a invitare personalmente tutti i riferimenti regionali dei partiti d'area, che stanno peraltro nella sua giunta comunale. A Palermo, il tentativo in atto è di trovare un'intesa ampia per una candidatura alla presidenza della Regione, in vista delle elezioni del prossimo anno, che possa essere ampiamenti condivisa, senza fughe in avanti. Dem, cinquestelle, civici, le forze di sinistra, Controcorrente (che in città ha come punto di contatto diretto il gruppo “PeR”) e le entità di ispirazione centrista (compresa Italia Viva), sono chiamati a costruire un fronte comune, per ora non semplice da plasmare. Il parlamentare Ars Ismaele La Vardera si è già detto in corsa per la presidenza della Regione mentre i potenziali alleati frenano. L'incontro in città, proposto da Di Stefano e poi ripreso dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, tra gli ispiratori del “modello Gela” del primo cittadino, e dai civici, potrebbe portare in città tutte le sigle del campo alternativo al centrodestra a due anni dall'agorà e dalla vittoria delle amministrative.