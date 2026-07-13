"Pellegrino fuori luogo, due anni fa sostenne sistema rifiuti", Caci: "Sindaco certo dell'impegno di Colianni"

Gli autonomisti non si rivedono in un identikit politico ambiguo e anzi rilanciano

Gela. Il dibattito consiliare odierno sulla vicenda Timpazzo mette alla luce, ancora una volta, una posizione politicamente complessa dell'Mpa, assente in aula e senza che l'assessore regionale di riferimento, Francesco Colianni, abbia risposto alla convocazione partita dal presidente del civico consesso? Il sindaco Terenziano Di Stefano, a sua volta, si è detto dispiaciuto per l'assenza dell'assessore, che ha piene competenze in questa materia, quantomai delicata. Gli autonomisti non si rivedono in un identikit politico ambiguo e anzi rilanciano, rivolgendosi al consigliere di centrodestra Gabriele Pellegrino, che durante il suo intervento nel monotematico ha richiamato proprio l'assenza di Colianni. “Le parole di Pellegrino sono state fuori luogo – dice il portavoce Mpa Rosario Caci – forse, dimentica che due anni fa, alle amministrative, fu lui a sostenere quel sistema rifiuti che noi denunciammo. Fu una delle ragioni che ci convinse a sostenere invece il progetto del sindaco Terenziano Di Stefano. L'assessore Colianni, nell'ultimo mese, è stato in città almeno due volte, sia in occasione della manifestazione di Eni sia per avere un confronto pubblico sulle royalties “Argo-Cassiopea”. In quest'ultimo caso, ha parlato di Timpazzo ma non c'era nessuno dei consiglieri o dei segretari di partito. Non c'erano neanche i denigratori di professione, regolarmente invitati”. Caci ritorna quindi sulle mosse di Pellegrino che alle amministrative, al ballottaggio, si schierò con l'ingegnere Grazia Cosentino (attuale funzionario tecnico di Impianti Srr). Quello era il tempo che portò il leader autonomista Raffaele Lombardo a prendere le distanze da quelli che definì, proprio in città, "governi ombra delle Srr". Non è la prima volta che l'Mpa viene indicato espressamente come esempio di ambivalenza politica, essendo in giunta, con il sindaco Di Stefano e i progressisti, ma facendo parte del governo regionale di centrodestra. Davanti alle parole del sindaco, pronunciate nel suo intervento di questa mattina, il leader “Per-Controcorrente” Miguel Donegani ha rincarato la dose, sottolineando che la questione Timpazzo non è solo legata al volere del presidente della Regione Renato Schifani ma pure alle scelte dell'assessore lombardiano Colianni. Caci, senza fare richiami diretti, rimarca il concetto. “Ci sono denigratori di professione – aggiunge – che mirano solo a creare fibrillazioni. Noi andiamo avanti con il nostro lavoro”. Circa l'intervento di Di Stefano, infine, l'esponente Mpa è più che sicuro. “Ho avuto modo di sentire il primo cittadino – conclude – mi ha confermato che ha piena certezza dell'impegno che l'assessore Colianni sta mettendo su Timpazzo. Allo stesso modo, ritengo sia giusto che il sindaco difenda la città, in una questione tanto delicata”.