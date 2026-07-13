Aperto monotematico su Timpazzo, assenze pesanti: "Vogliono distruggere la città"

La seduta sta andando avanti senza convocati importanti. Assenze tra le file di maggioranza e opposizione

Gela. Al culmine di settimane di fortissima tensione, istituzionale e non, intorno al sito di conferimento dei rifiuti di Timpazzo (con tanto di indagine penale che ha portato a misure personali per cinque indagati compreso l'ex manager di Impianti Srr Giovanna Picone), questa mattina si è aperta la seduta monotematica di consiglio comunale, richiesta in primis dai civici di "Una Buona Idea". La seduta però sta andando avanti senza convocati importanti. Mancano l'attuale commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta, il presidente della Srr4, i ministri e la Regione. La procura nissena ha fatto sapere di non ritenere opportuna la partecipazione. Stanno prendendo parte i delegati del Comune di Butera, i parlamentari M5s Pietro Lorefice e Nuccio Di Paola e un delegato di Asp. Assenze anche tra i consiglieri di maggioranza e opposizione. In avvio, il capogruppo civico Rosario Faraci ha ricordato che già due anni fa, sempre in aula consiliare, la questione fu posta dato che Timpazzo è stata gradualmente trasformata nella "discarica di tutta la Sicilia". Molto critico sulle tante assenze l'altro consigliere civico Davide Sincero. "Chiediamo un confronto su un tema delicato per il territorio e nessuno si presenta - ha spiegato Sincero - a Schifani avrei chiesto come spiega l'intercettazione nella quale si dice che la discarica veniva sfruttata al massimo per non fare un torto a lui. Come si fa senza la loro presenza? È questo il livello di rispetto che hanno verso la nostra comunità? Vogliono distruggere la nostra città". Nella maggioranza, assenze anche tra le file dell'Mpa, oltre alla non presenza di due consiglieri M5s e di uno, a testa, per Pd e "Una Buona Idea". Nell'opposizione, banchi vuoti per Italia Viva. Per il dem Antonio Cuvato, "i governi di centrodestra hanno marchiato il nostro territorio attraverso la discarica e nessuno è disponibile ad ascoltare le nostre istanze, quelle di un intero territorio".