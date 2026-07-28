Fondi tagliati per il nuovo ospedale, Scuvera: "Valuteremo se possano essere recuperati"

Il governo regionale di centrodestra e la stessa deputazione d'area vanno incontro a una situazione, l'ennesima, di forte difficoltà, soprattutto se i fondi non fossero più recuperabili

Gela. “Cercherò di capire se i fondi Fsc per il nuovo ospedale, trasferiti su un fondo di rotazione nazionale, siano ancora recuperabili”. Il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera cerca di smorzare la tensione politica e istituzionale in merito al finanziamento depennato per il nuovo ospedale. “Evidentemente ci sono stati ritardi e valuteremo le ragioni di quanto accaduto. Sono opere strategiche per tutto il territorio e vanno realizzate. Chiederò informazioni puntuali”, aggiunge. Il governo regionale di centrodestra e la stessa deputazione d'area vanno incontro a una situazione, l'ennesima, di forte difficoltà, soprattutto se i fondi non fossero più recuperabili.