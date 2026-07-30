Conti spiazza il centrodestra: "Bisogna sostenere l'iniziativa di Di Stefano per rafforzare la sanità locale"

Il primo cittadino niscemese lancia chiari messaggi al centrodestra che ha preso le distanze dalla mobilitazione ma anche ai cittadini gelesi e del comprensorio

Gela. Il centrodestra locale, con la sola eccezione dell'Mpa, ha praticamente archiviato come "inutile" l'iniziativa avviata dal primo cittadino Terenziano Di Stefano e dalla sua amministrazione, in presidio davanti al nosocomio Vittorio Emanuele e fortemente critici rispetto al potenziale definanziamento dei fondi per il nuovo ospedale (escluso però dal governo regionale). Va in controtendenza, un esponente importante del centrodestra territoriale. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti è pronto a recarsi a Gela a supporto della mobilitazione. "Già ieri e ancora oggi sono impegnato a Palermo ma al rientro andrò dal sindaco di Gela per sostenere la richiesta essenziale e legittima di potenziare la sanità territoriale e garantire il finanziamento del nuovo ospedale di Gela, che deve essere una delle priorità del governo regionale. Non sostenere questa richiesta, che viene dai territori e dai sindaci, sarebbe un errore", dice il primo cittadino niscemese che lancia chiari messaggi al centrodestra che ha preso le distanze ma anche ai cittadini gelesi e del comprensorio. "Puntualizzo sempre i dati sulla mobilità passiva che devono fare da sprone per rafforzare l'offerta sanitaria territoriale", conclude.