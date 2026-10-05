"Nessuna querela a cittadini gelesi", Asp tenta di chiarire: "Non si alimenti confusione"

Con la solita nota affidata al profilo social ufficiale di Asp, il management, comunque non scende nei particolari (peraltro assenti nell'atto ufficiale che autorizza la querela)

Gela. Il boomerang mediatico generato dalla decisione del management Asp di tutelare, tramite querela, l'immagine dell'Azienda sanitaria, in un periodo di piena vertenza sanità in città e all'indomani della manifestazione indetta dall'amministrazione comunale, produce una sorta di detto e non detto da parte della direzione generale. Con la solita nota affidata al profilo social ufficiale di Asp, il management, senza scendere nei particolari (peraltro assenti nell'atto ufficiale che autorizza la querela), fa sapere che "a oggi, non è stata deliberata alcuna querela nei confronti di nessun cittadino gelese". Di conseguenza, secondo i vertici Asp, c'è chi cerca solo di soffiare sul vento delle polemiche. "Veicolare ai cittadini una rappresentazione non corrispondente ai fatti serve soltanto ad alimentare confusione e inutili polemiche basate sul nulla, anche perché l’Asp ha rispettato la manifestazione gelese senza mai intervenire né frapporre alcun ostacolo", conclude la nota.