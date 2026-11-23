Cordoglio Di Stefano, "la morte del giovane Dylan Vella lascia un vuoto profondo"

Le parole del sindaco Di Stefano

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia del giovane Dylan Vella, morto oggi per le conseguenze di un grave incidente stradale. "La notizia della tragica morte del giovanissimo Dylan, vittima di un incidente motociclistico, ha profondamente colpito e addolorato l’intera comunità gelese. È difficile trovare parole capaci di esprimere il dolore di fronte a una vita così giovane, spezzata troppo presto e in circostanze tanto drammatiche. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, desidero esprimere la più sincera vicinanza e il più profondo cordoglio alla famiglia di Dylan, ai suoi amici e a quanti gli hanno voluto bene. In momenti come questi, ogni parola appare insufficiente. Resta il silenzio rispettoso di una comunità che si stringe attorno a una famiglia colpita da una perdita immensa e ingiusta. La scomparsa di un ragazzo così giovane lascia un vuoto profondo e ci richiama, ancora una volta, al valore inestimabile della vita", ha detto il primo cittadino.