Lutto Dylan Vella è morto, il giovane centauro è deceduto dopo giorni di lotta per la vita

Il decesso lascia nello sconforto la sua famiglia e i tanti amici che pregavano per lui

Gela. Una giovane vita spezzata. Il ventiseienne Dylan Vella, che dalla scorsa settimana lottava per la vita dopo un grave incidente stradale sul lungomare, è morto. A nulla sono valsi i tentativi dei medici dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le sue condizioni era parse già gravissime ai soccorritori. Era in sella alla sua moto, acquistata meno di un mese fa per realizzare un sogno che seguiva da tempo, quando è avvenuto l'incidente. Per il giovane, operaio trasfertista, non c'è stato nulla da fare. L'attività cerebrale monitorata dai medici era ormai assente e nelle scorse ore è stato accertato il decesso che lascia nello sconforto la sua famiglia e i tanti amici che pregavano per lui.