L'appello Condizioni gravissime dopo l'incidente stradale, il giovane Dylan Vella lotta per la vita

Il suo stato era subito apparso particolarmente grave ai soccorritori che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale

Gela. In settimana, nella zona del lungomare, ha riportato conseguenze in seguito a un incidente stradale, mentre era in sella a una moto. Le condizioni cliniche del venticinquenne Dylan Vella rimangono gravissime e i medici che lo monitorano hanno fatto il possibile fino a ora. La famiglia del giovane e i tanti amici hanno deciso di stargli vicini anche con un appello pubblico, destinato alla città, per una preghiera rivolta al giovane. Il suo stato era subito apparso particolarmente grave ai soccorritori che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale.