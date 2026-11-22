Ombre Corruzione e turbativa, "inquinato" maxi appalto per pasti nelle strutture Asp: stop aggiudicazione

Sull'intera vicenda della gara per la fornitura dei pasti nelle strutture territoriali di Asp ha acceso i fari pure l'Autorità nazionale anticorruzione

Gela. Un'intera procedura, partita quattro anni fa, con la definizione di un project financing, giunto poi a oltre 57 milioni di euro, fin dall'inizio “inquinata” da accordi corruttivi e da turbativa. Il management dell'Asp di Caltanissetta ha disposto l'annullamento di tutti gli atti, compresi quelli originari, che poi portarono ad affidare il servizio di fornitura pasti, in tutte le strutture territoriali dell'Azienda sanitaria e tra queste l'ospedale “Vittorio Emanuele”, a un raggruppamento temporaneo di imprese che faceva capo alla società Siristoria. Una decisione che arriva dopo l'analisi, durata per diversi mesi, delle carte d'inchiesta e processuali della procura di Palermo che avviò un'indagine, anche sul maxi appalto di Asp Caltanissetta, nell'ambito di un'attività investigativa, assai vasta, che riguardò manager e faccendieri della sanità siciliana. Stando al provvedimento emesso dal management Asp, tutto l'iter, fino all'aggiudicazione dello scorso anno, sarebbe stato pilotato da accordi e da presunte cointeressenze tra ex manager, dipendenti Asp e i riferimenti delle società del raggruppamento che poi si aggiudicarono l'appalto milionario, addirittura rivisto al rialzo, dagli iniziali 54 milioni di euro a oltre 57 milioni di euro. Venne infatti rivisto il prezzo unitario della giornata alimentare da 16,20 euro a 16,50 euro, “con un aggravio complessivo di 3.222.037,50 euro”, riporta il provvedimento Asp. Anche in questo caso, il prezzo sarebbe stato modificato in aumento sulla scorta di contatti tra i referenti tecnici di Asp e quelli delle società, “a diretto vantaggio della proposta del raggruppamento temporaneo d'imprese”, riporta l'atto emesso dal management Asp. Negli scorsi mesi – fattore che ha dato un impulso ulteriore alla procedura di annullamento – davanti al gup del tribunale di Palermo, due coinvolti nell'inchiesta su corruzione e turbativa rispetto all'appalto per la fornitura dei pasti nelle strutture dell'Asp di Caltanissetta, hanno patteggiato la pena a due anni di reclusione ciascuno. Emerse, peraltro, secondo gli inquirenti, che il fratello dell'allora direttore amministrativo dell'Asp nissena, in quella fase, venne assunto da una delle società che si aggiudicarono la gara e che avrebbero appunto pilotato tutto l'iter. I vertici Asp non hanno accolto nessuna delle controdeduzioni presentate da Siristoria, intanto assorbita da un'altra società, non coinvolta. Anche una delle aziende che faceva parte del raggruppamento iniziale, la Siremed srl, è stata successivamente sostituita da una diversa azienda. Nessuno degli aspetti posti da Siristora ha trovato accoglimento dai manager di Asp, che hanno disposto l'annullamento di tutto l'iter e dell'aggiudicazione dello scorso anno. Sull'intera vicenda della gara per la fornitura dei pasti nelle strutture territoriali di Asp ha acceso i fari pure l'Autorità nazionale anticorruzione. Con l'atto rilasciato dall'Azienda sanitaria provinciale, si ufficializza la decadenza dell'aggiudicazione della gara. Il servizio verrà comunque garantito ma non più dal raggruppamento che se lo aggiudicò.