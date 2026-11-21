L'indagine Coltellate davanti a un bar, chiuse indagini: giovane accusato di tentato omicidio

Stando alla sua versione, quella sera, davanti al bar, sarebbe stato colpito da altri giovani, compreso quello che riportò le conseguenze peggiori

Gela. Lo scorso luglio, su decisione del gip del tribunale, che ha accolto la richiesta difensiva, il ventiduenne Gabriele Croci Emmanuello aveva lasciato il carcere, sottoposto però agli arresti domiciliari per le coltellate che ferirono un suo coetaneo, davanti a un bar a Caposoprano. I pm della procura hanno chiuso le indagini. La contestazione mossa al giovane è di tentato omicidio, perché secondo gli investigatori colpì per uccidere. Una ricostruzione che la difesa del giovane, con il legale Angelo Licata, ha escluso fin dall'inizio. Emmanuello, subito dopo l'arresto, aveva spiegato al gip di aver agito solo per difendersi, dato che il giorno precedente c'era già stata una lite con il ragazzo poi rimasto ferito davanti al bar e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico per le conseguenze riportate. Stando alla sua versione, quella sera, davanti al bar, sarebbe stato colpito da altri giovani, compreso quello che riportò le conseguenze peggiori. Di recente, Emmanuello ha ottenuto il permesso per svolgere attività lavorativa, fuori dalla Sicilia, sempre sottoposto agli obblighi dei domiciliari, monitorato con il braccialetto elettronico. I poliziotti del commissariato arrivarono a lui anche analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza del bar e di altre attività commerciali di quella stessa zona.