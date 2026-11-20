Tragedia stradale Schianto sulla Gela-Catania, ci fu una vittima: giovane accusato di omicidio stradale

Nonostante il trasferimento all'ospedale “Vittorio Emanuele”, le sue condizioni si rivelarono ormai disperate

Gela. Lo schianto stradale, nell'estate di quattro anni fa, divenne fatale per un sessantanovenne di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania. Luigi Masi perse la vita in un tratto della statale 117 bis Gela-Catania. Nonostante il trasferimento all'ospedale “Vittorio Emanuele”, le sue condizioni si rivelarono ormai disperate. Per quei fatti, la procura gelese muove l'accusa di omicidio stradale nei confronti di un ventottenne di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Era alla guida della vettura che impattò con la Fiat Panda di Masi. L'incidente si verificò nel tratto per Piazza Armerina, all’altezza del bivio in direzione di San Michele di Ganzaria. In settimana, davanti al gup del tribunale gelese, Roberto Riggio, è stato sentito uno dei consulenti tecnici, che ha esposto conclusioni legate alle verifiche che furono svolte. La difesa dell'imputato, con il legale Michele Calcagno, ha optato per il giudizio abbreviato. I familiari della vittima sono parti civili, assistiti dagli avvocati Sinuhe Curcuraci e Alessio Grassia.