La storia Valentina Castellana non ce l'ha fatta, la mamma coraggio è morta come i suoi tre figli

La sindrome a carattere ereditario favorisce lo sviluppo di patologie tumorali

Novara. Un dramma che segue a una vicenda familiare terribile, per una coppia di coniugi, originaria di Gela. Da alcuni anni, la quarantasettenne Valentina Sandra Castellana, morta in settimana, e il marito Orazio Sammartino, si erano trasferiti a Novara, in Piemonte. La quarantasettenne è però deceduta (i funerali si sono tenuti ieri a Cameri nella provincia novarese dove la famiglia abita) per le conseguenze di una rara sindrome, quella di Li-Fraumeni, che aveva già portato al decesso di tre figli della coppia. Luana Sammartino aveva cinque anni quando nel 2007 morì per un tumore. Nel 2022, invece, a perdere la vita è stato un altro figlio, Gabriel Sammartino, di sei anni. Pochi mesi fa, a luglio, è morta Ginevra Sammartino, sorella gemella di Gabriel. La sindrome a carattere ereditario favorisce lo sviluppo di patologie tumorali. La quarantasettenne, anche di recente, con un appello pubblico, ha voluto sensibilizzare sulla ricerca e sulla prevenzione. La sua morte ha scosso ancora di più il marito Orazio e le altre due figlie, Aurora e Desireé. Per sostenere gli sforzi sulla ricerca e rendere pubblica la vicenda di Valentina Castellana e della sua famiglia, era stato pubblicato un libro, dal titolo piuttosto emblematico, “Per Valentina”. “Si è battuta fino all’ultimo con forza per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la ricerca sulle malattie rare, come la sindrome di Li-Fraumeni che ha colpito lei e i suoi cari”, ha detto il sindaco di Cameri, Giuliano Pacileo.