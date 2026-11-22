Gela-Nuova Igea Virtus 1-1, biancazzurri fino all'ultimo respiro: Ferrigno la riprende
Al Presti biancazzurri contro il tabu' Igea Virtus. finisce in parita'.
Biancazzurri senza Maltese, Igea senza Faccetti e Cicirello.
La cronaca
Primo tempo
6' Igea pericolosa con Harper, Canino respinge con i pugni.
8' GOL IGEA. Longo porta in avanti l'Igea con svarione di Giuliano.
22' occasione Gela, salvataggio sulla linea.
23' ammonito Verducci.
27' Giuliano provvidenziale dopo palla persa da Canino.
33' ammoniti Camilleri e Aiello.
35' ammonito Di Stefano. Arbitro assoluto protagonista, fischia continuamente.
47' finisce il primo tempo, partita nervosa e spezzettata per colpa di un arbitro che fischia sempre.
Secondo tempo
1' st si fa male Provenzano, entra Flavio Ferrigno.
2' st subito Flores pericoloso di testa ma Martinez si salva con l'aiuto della traversa.
3' st Flores in gol ma l'assistente segnala un fiori gioco che nessuno ha visto.
8' st ammonito Vacca.
10' st ancora Flores, palla a fil di palo.
14' Gela in 10, espulso Canino per fallo da ultimo uomo. Dentro Colace per Argentati.
20_ st Sissoko per Tuccio.
23' st doppia palla gol per il Gela con Sissoko e Di Stefano, biancazzurri poco fortunati
24' st Calafiore per Vacca.
31' st Ceesay per Scuderi.
32' st Kammihk per Longo.
36' st Rozzi per Di Stefano.
40' st GOL GELA. La pareggia Andrea Ferrigno di testa.
50' Finisce 1-1.
formazioni
Gela: Canino, Scuderi, A. Ferrigno, Provenzano, Giuliano, Camilleri, Argentati, A. Nardo, Flores Heatley, Di Stefano, Tuccio All. Romano.
Nuova Igea Virtus: Martinez, Verducci, Aiello, Martinoli, Lia, Bezzon, Vacca, Sangiorgi, Longo, Harper, Tumminelli. all. : Modica.
Reti: 8' Longo, 85' A.Ferrigno.
Arbitro: Copelli di Mantova
Note: Ammoniti Verducci, Aiello, Camilleri, Di Stefano.