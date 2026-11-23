Piazza San Giacomo: anziani e persone fragili vittime dei vandali

Dopo il tramonto la piazza diventerebbe un punto di ritrovo senza controlli per gruppi di giovani provenienti da diversi quartieri della città.

Gela. Non è più soltanto una questione di schiamazzi o di disturbo della quiete pubblica. A Piazza San Giacomo cresce la preoccupazione per una situazione che, secondo le segnalazioni di chi vive e frequenta il quartiere, starebbe diventando sempre più difficile da gestire. Nel mirino comportamenti vandalici e atteggiamenti intimidatori che avrebbero come bersaglio anche gli anziani e le persone più fragili. A lanciare l’allarme è l’associazione anziani che opera nella zona. I frequentatori della piazza si ritroverebbero a fare i conti con gruppi di giovani che, soprattutto nelle ore serali, trasformerebbero lo spazio pubblico in un luogo poco sicuro. Una situazione che alimenta paura e disagio tra chi vorrebbe semplicemente poter trascorrere qualche ora all’aperto, socializzare e vivere serenamente il quartiere.

Tra gli episodi segnalati anche l’esplosione di petardi e vere e proprie bombe, con rumori che generano allarme tra i residenti. I gruppi di ragazzi arriverebbero da diverse zone della città e troverebbero nella piazza un punto di ritrovo, anche in assenza di adeguati controlli. A raccontare la propria esperienza è anche un residente che, esasperato da quanto accade, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, segnalando gli episodi e chiedendo attenzione sulla situazione.

La questione è stata portata anche all’attenzione dell’amministrazione comunale dal comitato di quartiere, che ha raccolto le preoccupazioni dei cittadini e sollecitato interventi per restituire sicurezza e vivibilità a Piazza San Giacomo.

Un disagio che non riguarda soltanto la sicurezza, ma chiama in causa anche il rapporto tra le generazioni. Sulla vicenda è intervenuto il parroco, lanciando un appello alle famiglie affinché prestino maggiore attenzione ai comportamenti dei ragazzi. Un invito a non sottovalutare quelli che possono sembrare episodi isolati, ma che rischiano di essere il sintomo di una più ampia crisi generazionale e di una difficoltà educativa e relazionale da affrontare.

La richiesta che arriva dal quartiere è chiara: maggiore presenza e vigilanza, attenzione alle persone più vulnerabili e iniziative capaci di restituire alla piazza la sua funzione di luogo di incontro e aggregazione.

Perché Piazza San Giacomo non diventi uno spazio da evitare al tramonto, ma torni a essere un luogo vissuto da tutti, senza paura.