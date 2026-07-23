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Accuse di truffa, assolti l'ex presidente antiracket Caponetti e la moglie

“Il fatto non sussiste”, così si è pronunciato il gup Roberto Riggio, al termine del giudizio abbreviato, protrattosi per anni, con la necessità di verifiche tecniche, soprattutto sui flussi finanziari

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
23 luglio 2026 17:17
Accuse di truffa, assolti l'ex presidente antiracket Caponetti e la moglie - Renzo Caponetti
Renzo Caponetti
Gela
Cronaca
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Gela. Assolti dalle accuse di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione delle stesse, l'ex presidente dell'associazione antiracket Renzo Caponetti e la moglie Rocca Lopez. “Il fatto non sussiste”, così si è pronunciato il gup Roberto Riggio, al termine del giudizio abbreviato, protrattosi per anni, con la necessità di verifiche tecniche, soprattutto sui flussi finanziari. Secondo la procura, Caponetti e la consorte avrebbero gonfiato alcuni dati economici per accedere a un contributo per le vittime di racket e usura. Contestazioni sempre escluse dagli imputati e dai loro difensori, gli avvocati Mario Ceraolo e Rosario Pennisi. I pm, in due diverse occasioni, hanno indicato la condanna a due anni per entrambi i coinvolti. Per la condanna aveva concluso l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (con il legale Giuseppe Laspina). Le motivazioni saranno successivamente depositate. Già in fase di riesame, c'erano stati annullamenti. La difesa ha insistito sull'assenza di riscontri precisi e sulla mancanza di anomalie nella richiesta e nel rilascio del contributo, vagliato dalle autorità competenti.

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