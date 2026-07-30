Timpazzo, messa in sicurezza vasca E: avviato iter per aggiudicare i lavori

Il progetto esecutivo, sotto la gestione dell'ex manager Giovanna Picone, revocata perché coinvolta nell'inchiesta della Dda nissena, era stato approvato dagli uffici regionali. Fu realizzato dall'ingegnere Salvatore Parlatore, a sua volta poi indagato

Gela. La vasca E della discarica Timpazzo è da mesi, ormai, al centro di verifiche investigative, con l'inchiesta della Dda di Caltanissetta su un presunto traffico illecito di rifiuti, ma anche di attività di approfondimento tecnico. E' l'unica vasca attiva e insieme al sistema di trattamento meccanico biologico costituisce il cuore vero per i conferimenti nella piattaforma integrata. Impianti Srr, società adesso affidata al commissario nominato dal gip, il dottor Marco Valenza, e al neo manager Grazia Cosentino, ha avviato la procedura di gara, con trattativa privata, per gli interventi di messa in sicurezza operativa della vasca. Il progetto esecutivo, già sotto la gestione dell'ex manager Giovanna Picone, revocata perché coinvolta nell'inchiesta della Dda nissena, era stato approvato dagli uffici regionali. C'erano volute integrazioni rispetto alla documentazione originaria. Il progetto della messa in sicurezza operativa venne affidato all'ingegnere Salvatore Parlatore, poi indagato, insieme alla stessa Picone, nell'inchiesta sul preunto traffico illecito di rifiuti e già sottoposto a procedimento, sempre insieme all'ex manager, nella prima costola d'inchiesta condotta dai pm della procura di Gela. Adesso, gli uffici tecnici di Impianti Srr, società in house che gestisce Timpazzo, hanno attivato l'iter della trattativa privata per affidare lavori che ammontano a oltre centocinquantamila euro, invitando aziende che sono dotate di specifici requisiti.