Traffico di droga nel ragusano, Cassazione annulla per il gelese Campailla: deciderà ancora il riesame

L'inchiesta è concentra su un presunto traffico di droga, con base nella zona della provincia ragusana

Gela. La posizione del quarantenne Orazio Alessio Campailla, negli scorsi mesi coinvolto in un'inchiesta su un presunto traffico di droga, con base nella zona ragusana, tra Vittoria e Comiso, dovrà essere ancora una volta valutata dai giudici del tribunale del riesame di Catania. La Corte di Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso avanzato dalla difesa dell'indagato (con il legale Flavio Sinatra), attualmente agli arresti domiciliari. Già i giudici del riesame etnei avevano disposto gli arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere. La difesa ha comunque impugnato in Cassazione e i giudici romani hanno deciso l'annullamento con rinvio sulle contestazioni legate al traffico di droga. In attesa della nuova decisione del riesame, Campailla rimane ai domiciliari. Nell'inchiesta, coordinata dai pm della Dda di Catania e condotta dai poliziotti, sono coinvolti altri gelesi, il ventisettenne Mauro Di Francesco (difeso dal legale Filippo Spina) e il quarantasettenne Emanuele Lauretta.